Siracusa, a palazzo di città il velista solitario Giorgio Fagotto

Il velista solitario Giorgio Fagotto, partito due mesi fa da Bibione con destinazione proprio Siracusa, è stato ricevuto questa mattina dal sindaco, Francesco Italia. Domani Fagotto ripartirà per circumnavigare la Sicilia e poi risalire l'Adriatico.

Tra i momenti più emozionanti raccontati dal velista al sindaco, la sosta a Senigallia dove è stato ricevuto dal conte Giovanni Augusti Martinez pernottando nella camera che era stata di Winston Churchill nel 1944.

Fagotto, ex docente, illustratore e divulgatore culturale televisivo, è stato anche il tramite per uno scambio di doni tra il sindaco di Portogruaro, Maria Teresa Senatore, e il sindaco Italia. Questi inoltre ha ricevuto un ritratto disegnato dall'ospite durante la visita.

Il viaggio in solitaria viene seguito in tutte le sue tappe attraverso la Rete su blog, Facebook ed è raccontato dall'emittente veneta Media24 di Portogruaro. Al ritorno sarà anche argomento di un libro.