Buccheri, chiusura temporanea del 118: la protesta di Bongiovanni

"La chiusura momentanea della postazione 118 di Buccheri è un atto grave, che priva un paese del servizio di prima emergenza e urgenza".

Così si esprime il consigliere dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei", Sebastiano Bongiovanni.

"Se si considera che l’ospedale più vicino ai Comuni della zona montana dista circa 30 km e che quasi tutti i Centri urbani non sono muniti di pista di atterraggio per l’elisoccorso e che le strade che circondano il Comune di Buccheri e tutti quelli della comunità montana sono in pessime condizioni - conclude Bongiovanni - si potrà comprendere meglio l'importanza del 118 per la tutela della salute dei cittadini".