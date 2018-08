Siracusa, nuovi percorsi delle navette: per Gradenigo "Servizio più efficiente"

Il ritorno sulle strade delle navette elettriche alla vigilia di Ferragosto è coinciso con alcune novità del servizio.

A darne notizia è il consigliere comunale Carlo Gradenigo: "Esclusa la possibilità di realizzare una corsia preferenziale su via Malta a causa della ridotta dimensione della carreggiata all'altezza dell'Urban Center - scrive - si è pensato di ridurre la lunghezza della linea 1(blu) deviandone il percorso su Via Rizza ed eliminando il passaggio ad anello su Corso Matteotti/Piazza Archimede, mantenendo solo il perimetro dell'isolotto di Ortigia. L'intento - continua - è stato quello di diminuire i tempi di attesa, aumentare la frequenza di passaggio delle navette e tamponare le cause dei guasti alle stesse. Per tale ragione sono state temporaneamente eliminati dal percorso i tratti di Corso Umberto (foro siracusano) e via Francesco Crispi, le cui pessime condizioni causano spesso la rottura dei già precari mezzi elettrici".

Per favorire ulteriormente l'accesso al centro storico, alle due navette della linea blu, si aggiunge un terzo mezzo che dalle 18 in poi convergerà dalla linea 2 rossa (Umberto/Cappuccini/Von Platen/Parco Archeologico) alla linea 1 (blu) sino alla chiusura delle corse.