Siracusa, ruba il telefonino ad una signora: denunciato per furto

Strappa dalle mani di una signora il telefonino e scappa. E' accaduto in via Malta, a Siracusa il 16 luglio scorso, oggi arriva la denuncia per furto ai danni di 43enne, siracusano, già noto alle forze dell’ordine.

L'uomo, è stato riconosciuto dalle immagini registrate da telecamere di videosorveglianza. Da qui la denuncia.