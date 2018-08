Siracusa, l'area archeologica della Neapolis terzo sito in Sicilia per numero di visitatori e incassi

L'Area archeologica della Neapolis e l'Orecchio di Dionisio terzo sito in Sicilia per numero di visitatori nel primo semestre (da gennaio a giugno) del 2018. Il sito ha fatto registrare 332 mila visitatori e 2,1 milioni di euro di incassi.

I dati, pubblicati dal QdS, arrivano dal dipartimento dei Beni culturali e dell’identità siciliana riguardo la fruizione del patrimonio artistico, museale e archeologico siciliano.

Il primo posto è appannaggio del Parco Archeologico della Valle dei Templi con 420 mila visitatori per 2,8 milioni di euro di incassi. A breve distanza 417 mila, c’è il Teatro Antico di Taormina, con 417.000 visitatori e con i migliori incassi, poco più di 3 milioni di euro.

Dati in crescita rispetto allo stesso periodo del 2017: tutti i siti dell'Isola hanno fatto registrare +9,37% sul fronte dei visitatori e +17% per quanto riguarda gli incassi.

Terzo posto anche nella graduatoria delle province: quella siracusana ha toccato quota 443.000 visitatori con un incasso di 2,4 milioni. In testa c'è sempre la provincia di Messina, con 3,3 milioni di euro e oltre mezzo milione di visitatori, seconda Agrigento, con 2,9 milioni di euro e 484 mila visitatori.