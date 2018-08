E' morta a Palermo Rita Borsellino

Si è spenta dopo una lunga malattia in ospedale a Palermo Rita Borsellino, sorella del magistrato Paolo, ucciso nella strage di via D'Amelio il 19 luglio 1992. Aveva 73 anni. E' stata europarlamentare del Partito democratico dal 2009 al 2014 e vicepresidente di Libera tra il '96 e il 2006, candidandosi successivamente per il centrosinistra alla presidenza della Regione Sicilia. Si è sempre battuta affinchè emergesse la verità sulle stragi di mafia, trasformando la sofferenza personale in impegno civile.