Siracusa, tavolo permanente sul randagismo: la proposta dei consiglieri del M5S

Un tavolo di lavoro permanente sul randagismo e la tutela animale che sia capace di coinvolgere tutti gli attori preposti e si riunisca almeno una volta al mese.

Questo il primo passo da fare, secondo i consiglieri comunali di Siracusa del M5S (Burgio, Ficara,Russonello,Scala e Trigilio), per arginare un fenomeno che è divenuto un problema e per il quale, secondo i pentastellati, è necessario trovare soluzioni condivise.



"Un supporto determinante per fronteggiare l'annoso problema - si legge nella nota - viene fornito anche dalla normativa regionale che da un lato rafforza il ruolo dell'Amministrazione nell'irrogazione delle sanzioni nei casi di abbandono di animali, dall'altro dispone la destinazione dei proventi per il 50 per cento ai Comuni con vincolo di spesa finalizzata esclusivamente alla realizzazione del canile sanitario esclusivamente pubblico, nonché per le attività di mantenimento, protezione e sterilizzazione dei cani e dei gatti randagi liberi sul territorio".