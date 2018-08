Arrestato corriere della droga sulla Siracusa-Catania, nascondeva in un doppio fondo dell'auto oltre 3 chili di cocaina

Consistente sequestro di droga ieri da parte degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa.

Nel corso di controlli lungo l'autostrada Siracusa-Catania, all'altezza di un distributore di carburante, nel territorio di Lentini in direzione sud, hanno fermato il conducente di una Fiat Qubo, il cui nervosismo li ha insospettiti.

L'auto è stata perquisita in Questura e all'interno del cofano posteriore, in un doppio fondo, hanno trovato 3 buste di plastica sottovuoto trasparente, contenente ciascuna 1,100 chilogrammi lordi di cocaina.

Da qui l'arresto di Rocco Castagnoli 34 anni, calabrese, residente a Sant’Eufemia di Aspromonte, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato rinchiuso nella casa Circondariale di Cavadonna.