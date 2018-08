Siracusa, Ferragosto: turisti e residenti a fare il pieno di mare, sole e arte

Da anni ormai la festa di ferragosto non è solo mare. Siracusa si svuota a metà e in molti preferiscono raggiungere il centro storico di Ortigia dove poter godere sia del mare e del sole, ma anche delle sue bellezze. E nella giornata della festa di mezza estate l'isolotto fa il pieno.

Musei ed aree archeologiche aperte, secondo gli orari previsti nei giorni festivi, sia nel capoluogo che in tutta la provincia.

Da ieri, poi, sono tornate a circolare 3 delle sei navette elettriche comunali: due per i collegamenti con Ortigia e uno per raggiungere il parco archeologico della Neapolis. Dalle 18,tutte e tre saranno dedicate solo al centro storico e percorreranno il periplo dell'isolotto.

Quella in corso è la prima estate dopo l'istituzione della raccolta differenziata porta a porta, e proprio a Ortigia tante sono le lamentele per le sbavature nel servizio, ma anche per il poco senso civico di coloro che continuano, a distanza di tanti mesi dall'entrata in vigore, ad abbandonare sacchetti di immondizia ovunque, incuranti del fatto che si tratti del salotto buono della città e del grave danno di immagine che procurano a tutti.

Non mancherà l'appuntamento con la fede: si celebra oggi la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Ad organizzare le celebrazioni e la tradizionale festa in mare è la chiesa di San Filippo Apostolo in Ortigia. Alle 19,00 partirà la processione che accompagnerà la Vergine Santissima Assunta per le vie di Ortigia fino al Porto Grande per l'imbarco. Durante la navigazione si benedirà il mare e si pregherà per i morti fra le acque. Al ritorno sulla terraferma la processione proseguirà fino al rientro in chiesa della Madonna Assunta.

Ultima nota per il meteo: tempo soleggiato, poche nubi, unica neo il tasso elevato di umidità. Ma si sa, a Ferragosto, tutti o quasi, sono in modalità divertimento, anche se questa volta il pensiero della tragedia di Genova aleggia nelle teste di ognuno.