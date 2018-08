Canicattini Bagni, assistenza "Dopo di noi": entro il 31 agosto le istanze

Scade alle 12 del 31 Agosto per i Comuni aderenti al Distretto Socio Sanitario 48, tra cui Canicattini Bagni, il termine di presentazione delle domande per usufruire degli interventi previsti dalla Legge “Dopo di Noi”, per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Il Comitato dei Sindaci del Distretto 48 (Siracusa, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Floridia, Palazzolo Acreide, Priolo, Solarino, Sortino), ha provveduto alla firma del Piano Distrettuale “Dopo di Noi”, dando così il via alle procedure per gli interventi ammissibili.