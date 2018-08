Canicattini Bagni, inaugurate le altalene donate dagli Sprar

Si è svolta ieri pomeriggio in Piazza Borsellino, a Canicattini Bagni, l’inaugurazione delle due altalene del parco giochi dei bambini, che tempo fa erano andate distrutte. Le altalene sono state ripristinate grazie alla donazione fatta al Comune dall’impresa sociale Passwork s.c.s., presieduta da Sebastiano Scaglione, e dall’Associazione La Pineta-Arci presieduta da Mario Mineo, attraverso i centri Sprar della città, che gestiscono, “Obioma” per donne con disagio mentale e famiglie, e “La Pineta” per minori stranieri non accompagnati, ai quali si è aggiunta anche l’altra struttura per minori stranieri non accompagnati, “Casa Aylan”.

“Grazie Canicattini”, questo il nome del progetto, oltre alla donazione delle altalene, prevede da Venerdì 17 Agosto sino a tutto settembre, dalle 17 alle 20 anche il servizio volontario di vigilanza, gratuito e solidale, della piazza.