Siracusa, Ferragosto sicuro: imponente dispositivo dei Carabinieri

Intensificati i servizi preventivi e di controllo del territorio predisposti dai Carabinieri a Siracusa e provincia.

Decine di pattuglie saranno dislocate in tutte le località e sulle principali arterie di transito della provincia, per garantire maggiore sicurezza nei luoghi ad alto concentramento di persone e delle zone di ritrovo della movida estiva.

Contestualmente continueranno gli specifici impegni, soprattutto nell’area sud del capoluogo, zone Arenella, Plemmirio, Ognina, Fontane Bianche e Cassibile per garantire il regolare flusso dei frequentatori di lidi e spiagge prevenendo e contrastando il “parcheggio selvaggio”, mentre Marzamemi e di Agnone Bagni potranno contare sui Posti Fissi dei militari dell'Arma.