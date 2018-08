Siracusa, in casa con 97 dosi di hashish e 380 euro: arrestato 42enne

Nascondeva in casa 97 dosi di hashish per un peso complessivo pari a 118 grammi, un bilancino di precisione e 380 euro, in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. Pertanto è stato arrestato Marco Campisi, operaio siracusano di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine. Per l'uomo sono stati disposti i domiciliari.