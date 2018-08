Siracusa, operazione "Ferragosto sicuro": potenziata la vigilanza

Potenziati, nella settimana di ferragosto, i servizi di vigilanza stradale della Polstrada sulle autostrade A/18 e A/01, oltre che sulle arterie stradali e in prossimità degli svincoli che conducono alle principali località turistiche della provincia di Siracusa.

Il 15 agostosaranno incrementate in tutto il territorio le pattuglie in auto ed in moto a garanzia della sicurezza e fluidità della circolazione, oltre che per rendere maggiormente sicuro un eventuale soccorso agli utenti che dovessero trovarsi in difficoltà.

La sala operativa assicurerà, inoltre, gli interventi e i soccorsi sanitari e meccanici in caso di incidenti stradali.

Al fine di prevenire comportamenti che popssono mettere a rischio la circolazione stradale, saranno impiegate apparecchiature speciali quali autovelox, etilometro, telelaser e scout-nav, anche negli orari notturni e vicino a locali pubblici di divertimento, Non mancheranno i servizi specifici di contrasto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con il personale sanitario dell’Asp di Siracusa.

I consigli agli automobilisti vanno tutti nella direzione della prudenza e del rispetto dei limiti.