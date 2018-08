Siracusa, tornate in funzione 3 navette elettriche: sostituiti i pezzi danneggiati

Dalle 15 di oggi tornano in funzione 3 delle 6 navette elettriche che svolgono servizio di trasporto urbano da e per Ortigia.

L'interruzione del servizio aveva sollevato il malumore di turisti e residenti, anche perché si sono ritrovati a fare i conti con un servizio essenziale nel periodo di maggiore afflusso turistico in città. Due navette saranno utilizzate per i collegamenti con Ortigia e la terza per raggiungere il parco archeologico della Neapolis. Dalle 18, le tre navette saranno dedicate solo al centro storico e percorreranno il periplo dell'isolotto. Altre due navette necessitano di riparazione, mentre la terza è in attesa della revisione, programmata per il 10 settembre.

Ieri - riferisce Giacomo Ferrazzano, direttore tecnico della Genius che gestisce il servizio - dal Comune abbiamo ricevuto comunicazione dell'impegno di spesa di circa 3.900 euro. Siamo andati a Catania, abbiamo acquistato i pezzi di ricambio necessari per rimettere in circolazione 3 navette e li abbiamo montati di modo da riprendere al più presto il servizio.