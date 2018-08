Siracusa, fondi dalla Legge 433 ai privati: modificato trasferimento somme

Modificata la modalità di trasferimento delle somme dovute per la “Riparazione, miglioramento dell’edilizia privata" finanziate dalla Legge 433.

Lo comunica Vincenzo Vinciullo.

I Comuni interessati sono Siracusa che avrà accreditata la somma di 153.663,41 euro, Lentini con 18.799,48 euro e Augusta per 11.162,14 euro.

Con il nuovo Decreto del Dirigente Generale viene stabilito che le somme verranno accreditate sul conto corrente bancario indicato dai Comuni su “Girofondi” intrattenuto presso la Banca D’Italia.

"Adesso i Comuni - sottolinea Vinciullo - dovranno attivarsi per facilitare l’erogazione dei contributi ai privati".