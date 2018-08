Siracusa, dai domiciliari al carcere: 3 anni e 5 mesi per estorsione

Finisce in carcere per scontare la pena definitiva di 3 anni e 5 mesi di reclusione per estorsione.

Si tratta di Sebastiano Barbiera, 52 anni, di Siracusa, arrestato da agenti della Squadra Mobile in esecuzione di un ordine per la carcerazione, emesso dal Tribunale di Siracusa. Barbiera, già sottoposto ai domiciliari, è stato portato nel carcere di Cavadonna.