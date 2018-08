Siracusa, dopo le 24 musica entro i 55 decibel: sanzioni fino a 10.000 euro

La musica diffusa durante da locali siracusani che organizzano concerti e feste dopo la mezzanotte non dovrà superare i 55 decibel.

Lo stabilisce un'ordinanza a firma del sindaco, Francesco Italia.

Il provvedimento conferma le precedenti ordinanze sindacali del 2012 e del 2014 sugli orari in cui è possibile fare musica nei locali (in estate e per tutto il mese settembre è consentito fino alle 2 del mattino). La misurazione, in caso di controlli, deve avvenire “in facciata agli edifici adibiti a uso abitativo potenzialmente esposti”.

Per i trasgressori è prevista una sanzione che va da mille a diecimila euro.

«Dobbiamo impegnarci – spiega il sindaco Italia – per trovare al più presto un punto di equilibrio tra le esigenze di chi promuove l'intrattenimento, quelle dei residenti e quelle dei gestori di strutture ricettive. L'Amministrazione è pronta a fare la sua parte. La questione non è irrilevante poiché riguarda la qualità dell'offerta turistica ma anche il giusto rispetto del riposo notturno e, dunque, della salute".

Soddisfazione e cauto ottimismo da parte del Comitato Ortigia Sostenibile, dopo le ordinanze del sindaco Francesco Italia: "Vigileremo sui provvedimenti adottati dal sindaco, e sui controlli che dovranno essere predisposti al fine di renderli efficaci. Siamo in attesa, inoltre, di un riordino sulla concessione del suolo pubblico, altra piaga fino ad oggi insanabile nel centro storico di Ortigia".