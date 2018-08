Siracusa, volontari al lavoro a Fonte Aretusa: c'è anche l'assessore Granata

Armati di guanti, ramazze e tanta buona volontà alcuni volontari di "Oltre" e semplici cittadini con in testa l'assessore alla cultura, turismo e Unesco del Comune di Siracusa, Fabio Granata, si sono dati appuntamento di buonora alla Fonte Aretusa per ripulirla di erbacce e rifiuti e mostrarla nelle migliori condizioni ai turisti e ai siracusani che ogni giorno si affacciano dall'alto per ammirarla. A dare una mano c'era anche il consigliere comunale Ferdinando Messina.

I volontari si sono poi spostati ai giardinetti della Marina.

"Iniziamo da un luogo del Mito - riferisce l'assessore Granata - per proseguire in un luogo simbolico di ogni quartiere della Città. La seconda tappa - annuncia - sarà la Mazzarrona".