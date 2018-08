Siracusa, strisce blu in via Augusta e a Fontane Bianche in via Taormina e in viale dei Lidi

Al via ieri la realizzazione dei parcheggi a pagamento strisce blu in via Taormina e in viale dei Lidi, a Fontane Bianche, e in via Augusta, a Siracusa.

Lo stabilisce l’ordinanza del dirigente del settore Mobilità del Comune, Natale Borgione, in ossequio alla delibera di giunta del 25 settembre 2017, che stabiliva l’istituzione delle strisce blu anche in via Von Platen e in via Elorina.

Le strisce blu in via Taormina avranno carattere stagionale continuativo da aprile a settembre, in viale dei Lidi e in via Augusta funzioneranno tutto l’anno.

Pertanto fino al 30 settembre saranno eseguiti gli interventi per istituire le strisce blu: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14 e martedì e giovedì dalle 8 alle 17, eccezion fatta per il sabato e i festivi, le tre strade saranno interessate dal restringimento della carreggiata e il divieto di sosta su entrambi i lati.