Siracusa, sicurezza nel polo petrolchimico: la Prefettura recepisce il Piano Operativo Cancelli

Recepito dalla Prefettura di Siracusa il Piano operativo Cancelli, nucleo importante del Piano di Emergenza Esterna di Area.

Ne dà notizia il prefetto, Giuseppe Castaldo.

Ciò in attesa del completamento del Piano di Emergenza Esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante del polo petrolchimico di Siracusa, Augusta, Melilli e Priolo, che è già in fase avanzata di definizione.

Il Piano Cancelli regolamenta il blocco della circolazione stradale e ferroviaria in entrata nell'area in cui si verifica l'incidente con l'indicazione di strade alternative. E' stato trasmesso ai sindaci per eventuali osservazioni e per darne la massima diffusione alle popolazioni.

Da qui l'invito del Prefetto ai primi cittadini a predisporre entro il 20 settembre i piani particolareggiati per l'informazione preventiva alla popolazione sul rischio industriale e per l'informazione in emergenza. Entrambi saranno inseriti in una sezione del Piano di Emergenza Esterna.