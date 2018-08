Siracusa, canili: proroga tecnica fino al 30 settembre poi nuova gara

Proroga tecnica fino al 30 settembre in vista di una nuova gara di affidamento delle strutture di ricovero dei cani rinvenuti e catturati a Siracusa.

Lo ha comunicato l'assessore alla Tutela degli animali e della fauna urbana, Fabio Granata, che ha richiamato all'osservanza rigorosa degli obblighi previsti.

riguardo la libertà di accesso dei volontari. Attualmente i canili sono tenuti ad osservare tre ore di apertura al pubblico per tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo e uno pomeridiano, per un totale di 9 ore.

"I due canili – afferma Granata – sono super affollati e da oggi sarà il Comune ad autorizzare, con nuovi moduli predisposti, l'ingresso dei volontari e, qualora i gestori dei canili opponessero resistenza a queste forme di collaborazione, saranno applicate le penali. Nel caso di reiterati comportamenti non in linea alle norme e ai regolamenti, ricorreremo a tutti gli strumenti vigenti e comunque ne terremo conto per il futuro affidamento del servizio. Tra mille difficoltà – conclude l'assessore – si lavorerà a una formula diversa che possa distribuire i cani a più strutture così da evitare l'attuale sovraffollamento".