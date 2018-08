Pachino, servizio idrico nelle contrade balneari: pronta la stipula dei contratti

Tutto pronto al Comune di Pachino per la stipula del contratto di erogazione dell'acqua con i proprietari delle abitazioni di Granelli, Costa dell’Ambra, Scaro e Chiappa, nel territorio di Pachino. Questo dopo la scelta da parte del’amministrazione di requisire per tre mesi gli impianti gestiti in passato dai privati.

"Stiamo procedendo – hanno dichiarato il sindaco Bruno e gli assessori Andrea Nicastro e Giuseppe Cannarella - alla progressiva regolarizzazione di una situazione che abbiamo trovato anomala. D’accordo con il Comune di Ispica stiamo riuscendo a garantire l’acqua in quasi tutta contrada Granelli. La portata del flusso, purtroppo, non soddisfa tutte le richieste ma sono al vaglio dell’ufficio ulteriori procedure per garantire l’acqua anche alle altre contrade. Adesso puntiamo a regolarizzare l’iter anche dal punto di vista contrattuale".