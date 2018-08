Floridia, 23enne in manette per furto in abitazione

Si arrampica su una grondaia e giunto al piano dell'abitazione presa di mira in via San Martino, a Floridia, rompe il vetro ed entra. Alla vista dei Carabinieri, scappa, e durante la fuga getta via la refurtiva, diversi oggetti in oro, ma viene raggiunto e arrestato.

Si tra di Vincenzo Aloschi, disoccupato siracusano, 23enne, già noto alle forze dell'ordine, arrestato per furto in abitazione.

Per il giovane sono stati disposti gli arresti domiciliari.