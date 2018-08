Floridia, in casa 9 grammi di cocaina: arrestato 45enne

Nascondeva in un armadio della camera da letto 9 grammi di cocaina, già confezionata in dosi e 390 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Scoperto dai Carabinieri, è stato arrestato: si tratta di Massimo Privitera, disoccupato floridiano di 45 anni, con precedenti specifici. L'uomo è stato rimesso in libertà in attesa di rito direttissimo.