Siracusa, di ritorno dal mare restano "intrappolati" in strada privata chiusa da cancello automatico

In 15, di ritorno dal mare, rimangono "intrappolati" all'interno di una strada privata di via Riviera Dionisio il Grande chiusa da un cancello automatico.

Sul posto sono stati chiamati ad intervenire i Carabinieri: i militari dell'Arma hanno appreso dai condomini che questa problematica si ripete ogni domenica, quando la gente scesa al mare dagli accessi presenti in zona, vuole poi uscire da quella strada condominiale privata e chiusa da cancello automatico.

Per approfondire la questione i Carabinieri hanno interessato anche l’Agenzia del Demanio e la Capitaneria di Porto che effettueranno delle verifiche nei prossimi giorni.