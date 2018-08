Siracusa, abusivismo commerciale: 2 sanzioni

Controlli amministrativi in 3 esercizi commerciali di Siracusa da parte della Polizie, dei Vigili urbani e dell'Asp.

In un locale è stata elevata una sanzione amministrativa, per 530,30 euro, per l'installazione di un impianto pubblicitario senza le dovute autorizzazioni e per occupazione abusiva di suolo pubblico; in un secondo locale è stata rilevata la diffusione di musica senza la prescritta autorizzazione: da qui una sanzione di 346 euro.