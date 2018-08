Pachino, maltrattamenti dal marito: scatta l'allontanamento dalla casa familiare

E' stata vessata per anni dal marito prevaricatore che le ha impedito relazioni sociali con condotte prepotenti che ultimamente sono sfociate in violenze psicologiche e fisiche.

Dopo 30 anni di matrimonio la denuncia da parte della vittima, una 56enne di Pachino, che ha portato ad un'Ordinanza di Applicazione di Misura Cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Siracusa, Migneco a carico del marito di 60 anni.

All'uomo è stato imposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie, con l'obbligo di mantenersi ad una distanza di almeno cento metri da lei e di non comunicare con qualsiasi mezzo, epistolare, telefonico o telematico.