Noto, in manette presunto autore di un tentato furto e di 3 furti

Finisce agli arresti domiciliari colui che viene ritenuto l'autore di un tentato furto in abitazione in concorso e di 3 furti ai danni di esercizi commerciali di Noto, tutti aggravati dalla violenza sulle cose.

Si tratta di Corrado Cascione, 21 anni, già noto alle forze dell'ordine, arrestato in esecuzione di un’ordinanza del Gip di Siracusa.

Il tentato furto in abitazione, in vico Albanese , risale al 1 maggio 2017.

Il secondo episodio è di fine dicembre 2017, ai danni di una farmacia di via Ducezio: in quel caso fu gravemente danneggiato il distributore automatico di preservativi per impossessarsi delle monete.

Il terzo episodio, del 7 aprile 2018, in un laboratorio artigianale di Corso V. Emanuele, dopo aver sfondato la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale, ignoti portano via il fondo cassa (una ventina di euro).

Nell’ultimo episodio riguarda il furto aggravato di bottiglie di birra ai danni di un pub. Anche qui fu sfondata la porta d'ingresso.

In tutti e 4 i casi Cascione è stato incastrato dalle immagini registrate da sistemi di videosorveglianza.