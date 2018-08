Pachino, vendita abusiva di pane: sanzioni per 9.500 euro

Le contrade marinare di Pachino passate al setaccio da Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Municipale locale e Asp per contrastare la vendita ambulante abusiva di pane.

Un panificatore di Pachino è stato multato per 7.000 euro per aver trasportato del pane nei modi non conformi alle prescrizioni di legge: all'interno di un

Fiorino i poliziotti hanno rinvenuto 17 chilogrammi di pane. Secondo quanto accertato il vano di carico del veicolo non è omologato dall’Asp per il trasporto di alimenti; il pane si presentava in precarie condizioni di pulizia e igiene: era contenuto in ceste forate di plastica che non garantivano l’integrità dell’alimento da sostanze contaminanti presenti nel furgone, non era stato confezionato singolarmente in sacchetti di carta con all’esterno esposto lo scontrino, nonché il cognome e l’indirizzo del destinatario, l’etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento e ogni altra indicazione prevista dalla normativa sui prodotti alimentari; il furgone era sprovvisto della revisione.

Da qui il sequestro del pane per la successiva distruzione.

in contrada “Granelli”, una pattuglia della Polizia Municipale locale ha rinvenuto in un'auto una cesta di pane per la consegna a domicilio.

Anche in questa circostanza, sono state elevate sanzioni per 2.000 euro.

La Guardia di Finanza, infine, a Marzamemi ha contestato la mancata emissione di scontrino fiscale ad un terzo panificatore, con una multa di 500 euro.