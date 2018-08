Siracusa, 600.000 euro per un teatro e un campo sportivo alla Chindemi

La scuola Chindemi di via Algeri, a Siracusa, sarà ristrutturata grazie ad un contributo di 600mila euro che consentirà di realizzare in particolare un campo sportivo e un teatro.

Il finanziamento, a valere sui fondi strutturali europei finalizzati al miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità e alta esclusione sociale, premia un progetto del Comune che porta la firma di Antonella Pernich e di Nunzio Marino, e che prevede un teatro di 245 metri quadrati, che sarà aperto ad attività esterne, e di una palestra di uguali dimensioni con annessi servizi, che sarà utilizzata anche dalle associazioni sociali. Il campo sportivo sarà destinato al calcio e al rugby e sarà dotato di spogliatoi e illuminazione per le attività in notturna. Gli spogliatoi, inoltre, ospiteranno uno sportello socio-sanitario.

"Il progetto - sottolinea l'assessore alle Politiche per l'innovazione e alle Relazioni con la città, Giovanni Randazzo - è stato individuato attraverso una consultazione sui social network per scegliere il tipo di intervento da effettuare sull'edificio scolastico così da rendere i cittadini co-protagonisti nella scelte dell'Amministrazione per il futuro di Siracusa".