Siracusa, Vinciullo: "857.000 euro sottratti al capoluogo e dati ad altro Comune"

Sottratti 857mila euro al Comune di Siracusa: l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti li ha destinati a lavori di manutenzione straordinaria ad un altro Comune della provincia. A comunicarlo è Vincenzo Vinciullo.

"La somma - scrive in una nota - risultava ancora non spesa, ma vincolata e destinata al nostro patrimonio edilizio e in modo particolare alla riqualificazione di immobili pubblici ricadenti nell’isola di Ortigia".

Vinciullo punta l'indice contro l'amministrazione comunale, colpevole, a suo dire, di non tutelare e difendere adeguatamente la città.