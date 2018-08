Comuni sciolti per mafia al voto il 21 ottobre

Turno elettorale straordinario per l'elezione di sindaci e consigli comunali, domenica 21 ottobre, per i comuni di Marano di Napoli (Napoli), Rizziconi (Reggio Calabria), Nicotera e Tropea (Vibo Valentia), Corleone e Palazzo Adriano (Palermo), sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso e attualmente commissariati. Lo ha stabilito con decreto dell'8 agosto il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

La norma prevede che quando il commissariamento per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso scade nel secondo semestre dell'anno - condizione nella quale si trovano i 6 enti - le nuove elezioni comunali si svolgano in un turno straordinario tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. Il decreto fissa l'eventuale turno di ballottaggio per domenica 4 novembre.