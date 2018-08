Attacco armato a Manchester, si contano 10 feriti

Resta alto l'allarme a Manchester, in Gran Bretagna,dove 10 persone sono state ferite durante una sparatoria ad un festival Caraibico. Agenti pesantemente armati restano a presidiare la zona e a raccogliere testimonianze e indizi che possano far risalire a uno o più responsabili, ora irreperibili.

"Il festival era appena terminato, ecco perché c'erano ancora molte persone in zona", ha detto la detective della polizia, Debbie Doley,che non ha dato dettagli né sulla dinamica della sparatoria né sui motivi.