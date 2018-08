Siracusa, spiagge passate al setaccio nella notte di San Lorenzo

Un 17enne denunciato per detenzione a fini di spaccio e 12 giovani, di età compresa tra i 19 e i 25 anni, segnalati in Prefettura come assuntori. Questo il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri nelle spiagge siracusane nella notte di San Lorenzo.

I militari dell'Arma hanno passato al setaccio le spiagge che vanno dalla Fanusa a Fontane Bianche: il 17enne denunciato è stato trovato in possesso di 7 spinelli, 1,5 grammi di hashish, e di 70 euro in contanti, probabile provento dello spaccio. I 12 segnalati avevano hashish e marijuana, in alcuni casi confezionate in spinelli.

A Noto, invece, i Carabinieri sono intervenuti in soccorso di una ragazza che si era sentita male per abuso di alcool. Sono stati attivati i medici del 118 che giunti sul posto, hanno garantito l’immediata assistenza alla ragazza che rischiava il coma etilico.