Siracusa, inaugurato questa mattina lo sportello “Ona Generazione futura”

Inaugurato, questa mattina in via Montegrappa 14, lo sportello “Ona Generazione futura” di Siracusa. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il presidente Fabio La Ferla e la vice Claudia De Luca.

Lo sportello si avvarrà di medici e avvocati che porteranno avanti le istanze di quanti si rivolgeranno all’Ona perché colpiti da patologie legate all’esposizione all’amianto. “Abbiamo costituito un Cda – dice La Ferla – che si avvarrà della preziosa collaborazione di quanti hanno a cuore questa causa, come la mia vice, dottoressa De Luca, Beppe Ianni e Alessandra Barbone. Aiuteremo i siracusani, ma anche quanti verranno dai Comuni della provincia, nel disbrigo di pratiche varie inerenti alle nostre attività. Lavoreremo senza sosta per sconfiggere un killer silenzioso come l’amianto che ha cagionato migliaia di morti. Il prossimo obiettivo – aggiunge La Ferla – sarà di stimolare la politica alla costruzione di un polo oncologico di eccellenza. L’area da noi individuata è quella dell’ex Onp, in zona Pizzuta, dove sono presenti padiglioni ristrutturati ma paradossalmente abbandonati da tempo"