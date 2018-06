Avola, autolesionismo e aggressione a medici

Avrebbe aggredito il personale medico appena arrivato all'Ospedale G. Di Maria di Avola, dopo il trasporto in ambulanza.

Per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, minacce ed interruzione di pubblico servizio i Carabinieri hanno arrestato Massimiliano Di Noto, 38 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

L'uomo si sarebbe anche provocato delle lesioni con intenti autolesionistici. Di Noto è stato immobilizzato e arrestato, ancora sanguinante e visibilmente agitato. L’arrestato è stato trattenuto presso quel nosocomio, in regime di ricovero ospedaliero, per provvedere all’assistenza sanitaria necessaria