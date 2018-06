Siracusa, ballottaggio: Fabio Granata e Giovanni Randazzo si schierano con Francesco Italia

"Ho già riscontrato piena sintonia con Francesco Italia e abbiamo quindi deciso di sostenerlo, anche alla luce del fatto che avendo posto una condizione, ossia nessun simbolo di partito, nessun riferimento al centro sinistra, abbiamo trovato favorevole riscontro in ottica di un nuovo patto fondativo". A parlare è Fabio Granata che spiega di voler continuare a mettere in campo il suo progetto di rigenerazione urbana.

"Noi restiamo oltre – ha concluso Granata - e costruiremo un grande Movimento sulla spinta di una bellissima campagna elettorale che abbiamo riempito di contenuti e di confronto con i cittadini. E sulla condivisione di parte qualificante del nostro programma abbiamo legato la nostra posizione ufficiale sul ballottaggio del 24. Si gioca il futuro della Città e non possiamo (né vogliamo) restare alla finestra. Come sempre, ci mettiamo la faccia”.

Tanto che, come anticipato da SiracusaPost.it, Granata ha deciso di trasformare Oltre in movimento.

Come già anticipato Giovanni Randazzo, che ha avuto un buon risultato il 10 giugno, ha annunciato il suo sostegno a Francesco Italia. Sia per Randazzo che per Granata, voci di corridoio vogliono un assessorato. Oggi, alle 14, scade il termine ultimo per la presentazione dell'eventuale Giunta Reale e della Giunta Italia