Musicista del vescovo di Noto "non mi ha pagato"

Ha accettato di musicare e arrangiare il brano "Indimenticabile Sei" scritto dal vescovo di Noto, Antonio Staglianò, ma, dice ora, ''non sono mai stato pagato". Antonio Cospito, dehoniano orante (consacrato della famiglia Dehoniana), residente a Cuneo, aveva sin da subito rinunciato agli eventuali ricavi del brano: "Ogni ricavato dell'opera musicale 'Indimenticabile Sei' era stato stabilito con il vescovo sarebbe stato interamente versato all'Elemosineria Apostolica di Papa Francesco - spiega Cospito -. Ma io ho coinvolto dei musicisti, abbiamo registrato il brano in uno studio in Liguria. Abbiamo avuto dei costi a cui il vescovo aveva assicurato avrebbe fatto fronte''.

Staglianò, 58 anni, calabrese, ordinario di teologia sistematica, autore di numerose pubblicazioni su fede e teologia, ma anche di poesie e decaloghi molto spesso rivolti a temi sociali, è un appassionato di musica. Ha cantato durante le sue omelie canzoni di Noemi e Mengoni e con la chitarra al collo ha suonato e cantato in diverse occasioni. ''Lui adesso - spiega Cospito - ha presentato il brano anche in trasmissioni televisive nazionali ma non mi ha più pagato e non mi risponde al telefono. Al contrario ho ricevuto una lettera del suo avvocato".

Dalla Diocesi di Noto, infatti, è già partita una diffida nei confronti di Antonio Cospito anche se il vescovo preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione. "Il vescovo - spiega don Fortunato Di Noto, vicario episcopale dell'ufficio Fragilità e disagio sociale - è stato contattato da questa persona e si è fidato. E quando gli è stato proposto di destinare il ricavato alla carità del Papa non ha esitato. Poi però questa persona ha cominciato a gestire la comunicazione inerente questo brano in maniera del tutto autonoma. Allora lo abbiamo diffidato a non utilizzare più il nome del vescovo". Nessuna somma era stata pattuita? "Assolutamente no - risponde -. Il vescovo non ha mai preso nessun accordo economico con questa persona. Purtroppo in buona fede si è fidato e questo è stato il risultato". (ANSA).