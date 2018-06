Dazi: Trump approva stretta su Made in China. Pechino: 'Reagiremo'

Nuovo capitolo della guarra dei dazi. Donald Trump ha approvato dazi su una lunga lista di prodotti Made in China per un valore di circa 50 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal, spiegando pero' come non sia ancora chiaro quando la stretta entrera' in vigore.

La decisione - presa per punire Pechino accusata di rubare tecnologie alle aziende Usa e di violare i diritti sulla proprieta' intellettuale - sara' annunciata nelle prossime ore e rischia di scatenare una guerra commerciale tra Usa e Cina senza precedenti e dagli esiti imprevedibili.

"Queste tariffe - spiega la Casa Bianca - sono essenziali per prevenire ulteriori trasferimenti ingiusti di tecnologia americana e proprieta' intellettuali alla Cina, cosa che proteggera' i posti di lavoro americani". "Inoltre, essi serviranno come passo iniziale per portare equilibrio alle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina", aggiunge.

La Cina ha annunciato che reagirà ai dazi che Donald Trump ha deciso di imporre su una lunga lista di prodotti Made in China, riportano media cinesi citando il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang.

Ma gli Usa avvertono che "imporranno dazi aggiuntivi se la Cina si impegna in misure di ritorsione come nuove tariffe su merci, servizi o prodotti agricoli americani, l'aumento di barriere non tariffarie o azioni punitive contro gli esportatori americani o società americane operanti in Cina"