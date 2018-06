Avola, installazione di 5 nuovi parcometri al lungomare

Cinque nuovi parcometri nelle aree del lungomare di Avola.

La Giunta municipale ha approvato la delibera con cui si prevede l’installazione di alcuni stalli di sosta a pagamento su viale Sandro Pertini, via Giovanni Paolo II, piazza Esedra, viale Aldo Moro e via Elsa Morante.

Con lo stesso provvedimento sono state al contempo determinate - e differenziate rispetto al centro storico - le tariffe (fissate in 1 euro per un'ora, 1,5 euro per 2 ore e 5 euro per 10 ore) e prevista l’installazione di parcometri elettronici, nonché l’attivazione del servizio di controllo.

Per venire incontro alle esigenze dei residenti nelle aree in questione, sarà consentito il rilascio di due pass gratuiti per ogni nucleo familiare, a meno che non dispongano già di adeguati spazi all'interno della proprietà privata.