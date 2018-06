Lentini, 1 anno e 6 mesi per maltrattamenti in famiglia, percosse e minacce

Deve espiare 1 anno e 6 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, percosse e minacce, commessi in provincia di Arezzo nel 2008.

Da qui l'arresto ieri mattina per un lentinese, in esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo. L'uomo è stato condotto dai Carabinieri presso la Casa Reclusione di Brucoli.