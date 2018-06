Siracusa, ex Provincia: rassicurazioni sul mantenimento del posto di lavoro

Questa mattina i sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Csa) hanno incontrato il Commissario straordinario del Libero Consorzio comunale, Carmela Floreno, insieme al segretario generale, Alberto D’Arrigo e al ragioniere Capo, Antonio Cappuccio per fare il punto della situazione sull’iter finanziario dell’Ente dopo la dichiarazione di dissesto.

Il commissario ha ribadito che i dipendenti non corrono alcun rischio sul mantenimento del posto di lavoro, ma ha aggiunto che per sostenere economicamente l’Ente, servono provvedimenti specifici.