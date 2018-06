Siracusa, ex Provincia: si vota in autunno

Fra ottobre e dicembre prossimi si potrebbe tornare a votare per eleggere con un voto diretto il presidente del proprio Libero consorzio anche a Siracusa.

Il Consiglio dei ministri , come scrive Repubblica Palermo.it, ha dato il via libera alla legge sulle ex Province varata in aprile dall’Ars.

Manca adesso solo il parere della Corte costituzionale che si pronuncerà il 3 luglio: quel giorno la Consulta si esprimerà sull’impugnativa, bocciando o dando il via libera alla riforma delle Province.