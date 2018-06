Siracusa, lavoratori agricoli: dal 18 giugno la liquidazione della disoccupazione

Stabilito l'iter di liquidazione delle indennità di disoccupazione agricola in provincia di Siracusa.

Il 18 toccherà alle sedi Inps di Siracusa e Augusta, il 21 la sede di Lenti e il 25 la sede di Noto.

Ieri pomeriggio le segreterie territoriali della Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil di Siracusa hanno incontrato la direzione provinciale dell’Inps per sollecitare il pagamento delle indennità del 2017che in provincia di Siracusa interessa oltre 12.000 lavoratori agricoli.

Erano presenti: per l’Inps il direttore provinciale Carmelo Sciuto e il dirigente vicario Salvatore Di Stefano, per le organizzazioni sindacali dei lavoratori, Laura Iacono, Mario Verga e Sebastiano Di Pietro.