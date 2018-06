Siracusa, ballottaggio del 24 giugno : Presenza cittadina rifiuta l'invito a sostenere Francesco Italia

Il "no" di Presenza Cittadina a incontrare Francesco Italia nell'ambito della coalizione del centrosinistra era prevedibile. L'ufficializzazione è arrivata attraverso una nota articolata diramata dopo una riunione di tutti i candidati che hanno partecipato all'ultima competizione elettorale e i soci della associazione per una analisi del voto e sulle decisioni da assumere per il prossimo ballottaggio a Sindaco del 24 giugno.

L'associazione imputa alla precedente amministrazione una gestione “padronale” e lontana dalle esigenze della comunità.

"Divisione che - si legge nel documento - si è ulteriormente aggravata nella competizione elettorale, con il Sindaco Garozzo che voleva imporre un suo candidato, fregandosene delle decisioni della maggioranza del partito. Questa divisione ha prodotto dei danni irreparabili sia nelle relazioni che nell'esito della competizione perchè centrosinistra unito avrebbe facilmente superato la soglia del 40% ed oggi avremmo un nostro Sindaco.

Abbiamo sostenuto - sottoliena la nota - con la massima lealtà ed impegno la candidatura a sindaco di Fabio Moschella e abbiamo fatto tutti i tentativi possibili per aggregare su di lui l'intero centrosinistra, ricevendo immotivati e pretestuosi dinieghi. Nell'imminenza del ballottaggio non ci si può chiedere di stendere un velo di silenzio sul giudizio che in questi anni abbiamo dato sulla giunta Garozzo di cui Francesco Italia è stato vicesindaco. Non possiamo dimenticare - insiste il documento - che solo pochi mesi fa, in occasione delle elezioni regionali, Garozzo e tutta la sua componente, Francesco Italia compreso, hanno votato per un candidato di una lista diversa e alternativa al Partito Democratico.

Pertanto, tenuto conto che al nostro candidato Sindaco Fabio Moschella, nulla abbiamo chiesto in termini di visibilità assessoriale, riteniamo opportuno non accettare l'invito del candidato Sindaco Francesco Italia alla nostra coalizione e ci riteniamo liberi di portare avanti quanto contenuto nel nostro programma elettorale. Saremmo particolarmente stupiti, se altre componenti della nostra coalizione dovessero accettare tale invito".