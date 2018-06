Siracusa, diventano pedonali alcuni vie a Cassibile nel periodo estivo

Fino al 15 settembre alcune vie di Cassibile diventeranno aree pedonali.

Lo ha disposto il dirigente del Settore Mobilità e trasporti, Gaetano Brex a seguito di una specifica delibera di giunta del 2016.

Vie della Rose sarà pedonale h24 ogni giorno della settimana. Il venerdì, sabato e domenica dalle 19 a mezzanotte diventeranno pedonali via Sal Lio, nel tratto tra via del Fiume Cacipari e via Nazionale, via delle Magnolie nel tratto interposto tra via delle Madonne e via dell'Anemone e via delle Acacie, tra via del fiume Cacipari e via Nazionale.