Siracusa, tra 15 giorni il debutto de "I Cavalieri": cast al lavoro

Mancano 15 giorni al debutto della commedia di Aristofane "I Cavalieri" al teatro greco di Siracusa. Al quartier generale di via Elorina il cast, guidato dal regista Giampiero Solari è al lavoro sul copione. Francesco Pannofino, Giovanni Esposito e Gigio Alberti, ma anche l'augustano Roy Paci indosseranno i panni rispettivamente de Il Salsicciaio, Demostene, Paflagone e Corifeo.

La commedia, che mette in scena tutte le ipocrisie della corsa al potere dei politici, sarà in replica fino all'8 luglio.