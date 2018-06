Augusta, hotspot al porto: i lavori sarebbero stati consegnati

La Prefettura di Siracusa avrebbe consegnato i lavori per la realizzazione di un hotspot all’interno del Porto Commerciale di Augusta.

A sostenerlo è Vincenzo Vinciullo che in Procura ha denunciato presunte anomalie del bando determinando il ritiro del bando stesso.

Secondo quanto afferma Vinciullo la realizzazione del CPSA, cioè di un Centro di Primo Soccorso e Accoglienza, sarebbe stato riproposto, appaltato e consegnato.

Da qui la richiesta reiterata al nuovo Ministro dell’Interno di bloccare la realizzazione di questo hotspot.

"Quello che colpisce in tutta questa vicenda - conclude Vinciullo - è il silenzio assordante dell’Amministrazione Comunale e delle forze politiche e sociali, come se questa struttura non minasse definitivamente il futuro del Porto di Augusta".