Siracusa, oltre 34 giovani su cento non lavorano né studiano: cresce l'esercito dei Neet

I Neet in provincia di Siracusa, vale a dire i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non studiano più, che non lavorano e che non frequentano corsi professionali, hanno raggiunto quota 34,3%.

Il dato è contenuto nel Rapporto sul Benessere equo e sostenibile dell'Istat che per la Sicilia fotografa una situazione a dir poco allarmante relativa al 2016. Il dato regionale è del 38,1%, il più alto in Italia, e nella classifica delle province i primi tre posti sono occupati da capoluoghi siciliani: nell'ordine Palermo, Catania e Caltanissetta.

La provincia di Siracusa, in ambito regionale, si piazza al settimo posto: dopo le tre del podio seguono Messina al 38,5%, Agrigento al 35, Trapani al 34,5, Siracusa al 34,3, Enna al 32,9 e Ragusa al 31,2%. Ragusa è l'unica ad avere un trend in calo, -5% in 4 anni.